Qué harías si tu canción es un éxito, pero no contigo, sino con otra agrupación, este es el caso del sencillo "No se va", te contamos su historia

No lo vas a creer, este es el verdadero origen del éxito 'No se va' de Grupo Frontera

¿Quién no ha escuchado el tema “No se va”? es un tema que se ha viralizado gracias a dos grandes motivos, a que un señor conquistó a miles de mujeres debido a su forma de bailar con su esposa, tanto que hasta las personas pedían bailar con él y a que es una versión más norteña, perfecta para las fiestas.

El Grupo Frontera fueron los encargados de viralizar dicha canción, pues aunque ya comenzaba a sonar, pero con un estilo más balada-pop, que realmente es la canción original, ya que el grupo encargado de escribirla es nada más y nada menos que Morat, sus integrantes han manifestado que están sorprendidos por el éxito, a pesar de que no es su canción original.

“Cuando la estábamos escribiendo, la empezamos a armar de instrumento en instrumento, lo hicimos en vivo, se volvió viral en TikTok y creo que esto favoreció que más gente la empezara a ver. Y salió una versión norteña de No se va que hoy está número 1 en México”, añadió.

“Escucho la versión de No se va y me gusta, pero no la entiendo, porque creo que es una cosa cultural; la gente que valora la versión norteña creo que es más difícil que valore la nuestra por gustos y contexto. Una buena forma de verlo: es gente que de alguna u otra forma nunca le habría gustado una canción nuestra”, señaló Juan Pablo uno de los integrantes de Morat.