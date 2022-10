El viernes pasado fuimos testigos de la final de Survivor México 2022, donde el campeón absoluto fue Julián, quién rebasó en las votaciones a Nahomi y Kenta. Algunos de los eliminados estuvieron de invitados en el último capítulo, pero hubo una ausencia muy notoria y fue la de Yusef, el ex competidor que ha revelado que aún no perdona la traición de sus compañeros y por la cuál quedó fuera del reality.

Recordemos que la eliminación de Yusef Farah fue una de las más polémicas del programa, ya que todos sus compañeros votaron en su contra e incluso bloquearon su voto, por lo que tuvo que abandonar el juego sin la oportunidad de luchar por defender su lugar.

Yusef reveló que estaba muy dolido porque sus compañeros ex Jaguares le habían prometido apoyarlo y lo habían traicionaron votando en su contra, pero ahora ha dado nuevas declaraciones que demuestran que este capítulo no ha quedado olvidado en la memoria del León Libanés.

Yusef revela que no quiere volver a ver a varios de sus ex compañeros de Survivor México 2022

El Yudoca ha comentado que conoció grandes personas en Survivor México 2022, entre ellas Santi, Gabo, Lupita y, por supuesto, Viri. Pero Yusef no olvida la traición y hay con quién prefiere no volver a tratar, po haberlo traicionado dentro del reality y haberlo eliminado sin poder llegar a la Final.

“Hay gente que en verdad quiero y quiero mucho, pero hay mucha gente que no quiero en mi vida, yo quiero gente que me sume, que me haga crecer y no gente que me mienta”, mencionó. Esto refiriéndose a quiénes votaron en su contra y le habían prometido no hacerlo, por lo que podría tratarse de Cyntia, Nahomi y David Ortega.