El "Conejo Malo" ha mostrado su apoyo total a la Scaloneta, pero no es la única celebridad que ha mostrado que quiere ver campeona a la Albiceleste. Conoce a las demás aquí.

No solo Bad Bunny: ¿Qué otras celebridades apoyan a la Albiceleste en el duelo Argentina vs Francia?

Este día Bad Bunny ha mostrado que está con el equipo de Lionel Messi en la gran final de Qatar 2022, pero no es el único ya que hay otras celebridades que apoyan a la Albiceleste en el duelo Argentina vs Francia, quienes en semanas anteriores mostraron que a pesar de no ser argentinos, quieren ver que la Scaloneta triunfe y se lleve la Copa del Mundo a casa. Pero, ¿a qué se debe este apoyo?

Sin duda alguna uno de los factores más fuertes para que exista este fuerte anhelo por ver a la selección argentina de futbol salir campeona del Mundial es el talento de Messi, el jugador argentino que si gana la gran final, podría ponerle el broche de oro a su carrera para coronar una trayectoria fuera de serie que ha maravillado al mundo. Y es tanto su carisma y lo mucho que ha brindado a los fans del futbol, que ya varias celebridades han demostrado que apoyan a la Albiceleste. Y a continuación conocerás a varias de ellas.

Las celebridades que apoyan a la Albiceleste en el duelo Argentina vs Francia: Bad Bunny es el más reciente

Son famosos, latinos y además, fans del futbol: si bien no es la primera vez que una celebridad apoya a la selección argentina, sí resalta el hecho de que sean varias las celebridades que apoyan a la Albiceleste en un momento tan importante de su historia, por lo que vale la pena conocer los casos más recientes de famosos que se quieren subir a la Scaloneta. Estos son los más recientes.

Bad Bunny

El artista más importante del género urbano de la actualidad ha mostrado su apoyo total a la Scaloneta no solamente al gritar a todo pulmón el gol de Messi en el duelo ante Países Bajos, sino que justo a unas horas que de inicio la final de Qatar 2022, ha escrito en su cuenta de Twitter que apoya a Argentina al escribir una palabra de la canción "Muchachos ahora nos volvimos a ilusionar", con la que los hinchas argentinos han mostrado apoyo a su selección.

Dady Yankee

Otra de las grandes figuras del género urbano y quien está realizando en la actualidad su gira de retiro también ha demostrado que tiene Albiceleste el corazón al haber escrito un tuit desde su cuenta oficial, en el que celebraba el pase de la Scaloneta a la gran final de Qatar 2022.

Marco Antonio Solís, "El Buki"

El músico y cantautor mexicano tampoco ha podido escapar de la magia del futbol que la Albiceleste ha desplegado en el torneo, por lo que cuando el equipo liderado por Lionel Messi logró vencer a la Naranja Mecánica, también mostró en su cuenta su apoyo total a la selección argentina de futbol.

Celebridades que no hablan español, pero apoyan a la Albiceleste en el duelo Argentina vs Francia

No solamente las celebridades hispanohablantes han mostrado que son hinchas de la selección argentina de futbol, ya que también estrellas de habla inglesa han demostrado que quieren ver que gane la Albiceleste la Copa Mundial; a continuación, los más recientes.

Adele

La exitosa cantante británica demostró que en verdad deseaba que la Scaloneta pasara a las semifinales del torneo ya que luego del triunfo del equipo latinoamericano, apareció en redes sociales un video en el que la cantante hablaba con un fan suyo al que le preguntó: "¿Eres de Argentina? Gracias a Dios ganaron en los panales el día de hoy". Por ello, es casi un hecho de que la artista quiere que el equipo argentino venza el día de hoy a Francia.

Christopher Mintz-Plasse

Otra celebridad internacional que ha demostrado públicamente que quiere que la Albiceleste sea campeona en Qatar 2022 es el Christopher Mintz-Plasse, recordado por su papel de McLovin en la cinta Superbad, ya que subió a su cuenta de Twitter una foto suya con el uniforme de la Albiceleste, y tuiteó: "VAMOS Argentinaaaaaa".

Billy Idol

El famoso músico de rock inglés también ha mostrado su apoyo total a la Albiceleste y seguramente la alentará el día de hoy en la final ante Francia, ya que cuando la Scaloneta venció a Países Bajos, escribió desde su cuenta de Twitter: "Felicitaciones Argentina por pasar a las seminifinales de la Copa del Mundo 2022".