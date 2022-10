Esta mañana Iker Casillas sacudió al munto con un mensaje en Twitter en el que afirmaba que era gay. Sin embargo un rato después el ex portero del Real Madrid eliminó el mensaje y afirmó que le habían hackeado la cuenta. Pero no es el único futbolista al que le ha ocurrido, por lo que aquí están otros 4 deportistas a los que les hackearon sus redes sociales.

Por eso es importante siempre tener bien seguras las cuentas de redes sociales, para evitar que uno sufra este y otro tipo de problemas que pueden traer consecuencias importantes. Y como ejemplo de esto, aquí el recuento de algunos deportistas a los que les ha ocurrido algo similar.

4 deportistas a los que les hackearon sus redes sociales como a Iker Casillas

Rafael Márquez

En la actualidad el ex jugador del Barcelona es entrenador pero en sus años como jugador vivó un momento similar al de Iker Casillas debido a un hackeo a su cuenta de Twitter. Esto ocurrió en 2012 cuando mientras se jugaba el partido Real Madrid vs Barcelona por la Super Copa de España. En su cuenta aparecieron mensajes ofensivos y homofóbicos sin embargo, el futbolista aclaró poco después el incidente y escribió en su Twitter: "Me han hackeado mi Twitter, no hagan caso de los mensajes. Saludos".

Jesús Corona

Uno de los referentes del Cruz Azul, el portero José de Jesús Corona también ha sufrido a manos de los piratas informáticos, quienes le hackearon la cuenta de WhatsApp en enero de este año, y empezaron a mandarle mensajes a los contactos del futbolista, quien rápidamente y a través de sus redes sociales compartió un mensaje pidiendo a sus contactos que ignoraran los mensajes que les llegaran, sobre todo los que pedían dinero a su nombre.

Marco Fabián

El jugador que tuvo un paso destacado en Chivas y la Selección Mexicana de futbol sufrió el hackeo de sus cuentas de Telegram, Instagram y Twitter en abril del 2020. En esta última los hackers escribieron la palabra "Hacked", con lo que confirmaron que intervinieron sus cuentas. En aquél momento el futbolista no se pronunció sobre la situación y no ha vuelto a hablar del tema.

Real Madrid

El último lugar de esta lista no lo ocupa un jugador, sino un equipo completo: en agosto de 2017 los piratas informáticos lograron hackear las cuentas del club y desataron el caos en las redes sociales al escribir mensajes como: "Hemos vendido a Benzema. ¿Queréis que fichemos a algún jugador?". Poco después también escribieron un tuit que decía "Sé que es una tontería, pero estoy aburrido esperando al Real Madrid". El club de inmediato aclaró que se trató de un hackeo, pero el mal rato que pasaron no lo olvidan.