La entrevista de Karely Ruiz con el Escorpión al Volante sigue dando de qué hablar y es que además del agarrón que tuvo con la esposa de Alex Montiel, quien personifica al Escorpión Dorado, también surgieron otros momentos a destacar como el que tuvo la influencer con un policía, quien la ignoró.

Un momento curioso ocurrió durante la entrevista mientras recorrían la Ciudad de México a bordo de una camioneta, donde también aprovechaban para interactuar con la gente, quien al reconocerla a ella y al Escorpión les pedían foto y hasta besos, pero ese no fue el caso de un grupo de policías.

Tal parece que no conocían a la influencer o de plano traían muy bien puesto el mandil, pues no cayeron en los encantos de la regiomontana quien le pidió su WhatsApp a uno de ellos, pero no se lo quiso dar.

“Ese policía se va a hacer viral porque está más guapo, pásame tu Instagram, Facebook, WhatsApp”, dijo la modelo entre risas y juegos con el Escorpión Dorado.

Pero fue tanta la insistencia que el policía le dijo “No tengo redes sociales”, quien se encontraba acompañado de otros dos oficiales que, todo indica, no estaban en aquel momento laborando.