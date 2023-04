Al preguntarle ¿Cuáles consideras que han sido los principales retos a los que te has enfrentado en tu carrera?, aseguró que “el miedo al fracaso, al qué dirán, al no contar con el apoyo suficiente”.

Sobre su principal motivación para dedicarse a la música, relató “es algo que siempre soñé desde niño, es algo que lo traigo conmigo cuando cantaba me decía a mí mismo que yo podía dar más, además es lo que me hace feliz”.

Sus inicios en la música fueron desde niño a los 7 u 8 años, pero profesionalmente comenzó en el 2020 y durante este tiempo ha logrado lanzar cinco temas: “Bésame Suavecito” de Helton de Jesús con un videoclip realizado en Miami Florida por Adrián Sánchez Ávila; “Ya no sé” de Helton de Jesús; “Como me gustas” producido por Jerri edition, con un videoclip realizado en Cuba por el productor Fredy loons; “Tú” bajo la producción de productor Jerry edition, con el lirick video a cargo de Fredy loons y este último sencillo que se encuentra promocionando “Me tocas”.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.