Madonna confirmó la semana pasada que regresará a México en 2024 para su gira The Celebration Tour. Luego de que se vendan todos los boletos para la función del 25 de enero, añadió una nueva fecha: se presentará el sábado 27 del mismo mes en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

En el show del 2024 estará tocando en vivo todos sus éxitos. Algunas de las canciones que no faltarán en el "The Celebration Tour" son "Material Girl", "La isla bonita", "Hung Up", "Like a Prayer" y "4 Minutes", entre otros.

Es importante señalar que la Reina del Pop causó furor con este anuncio ya que su último show en el país fue el 24 de noviembre del 2012. En aquella oportunidad, logró un sold out en el marco del "MDNA Tour" en el Foro Sol de la Ciudad de México.

+Nueva fecha de Madonna en México 2024: cuándo salen a la venta los boletos

Los boletos para ver a Madonna en México 2024 saldrán el 26 de abril en la web de Ticketmaster, a la cual podés acceder haciendo CLICK AQUÍ.

+Madonna - La Isla Bonita

+¿Cuáles son los precios de los boletos?