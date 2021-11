Las Redes Sociales nos ayudan a comunicarnos y a divertirnos con divertidos retos, juegos o tendencias. Si dedicas una parte de tu día para navegar en Facebook o Instagram, seguramente has notado en las stories, imágenes con fondo blanco que contienen la definición del nombre del usuario. ¿Cómo surgió y por qué se ha hecho popular en tan poco tiempo Urban Dictionary?

Así como recientemente se hizo viral activar el sticker “Tu Turno” en las stories de Instagram como un reto de fotos, para compartir la imagen de tu perrito o para mostrar lo que estabas viendo justo en ese momento. Ahora llega el turno de buscar tu nombre en Urban Dictionary y aquí te decimos cómo funciona y cuál es su objetivo.

Únete a esta nueva tendencia en la historias de la plataforma de Meta, principalmente de Instagram, es muy sencillo y te tomará solo unos segundos. Considera que las definiciones de los nombres en Urban Dictionary son en inglés, pero si no dominas el idioma, puedes ayudarte con el traductor de Google.

El portal Urban Dictionary es el sitio web y app que te revela lo que quiere decir tu nombre, una definición al estilo de los horóscopos, ya que menciona características, rasgos de personalidad y carácter según él cómo te llamas. Por ejemplo, si pones el nombre de Armando, el sitio te menciona:

“Un chico que no se parece a ningún otro. Generalmente es un hombre hispano, orgulloso y le gusta complacer a la mujer con la que está. Puede ser severo, pero también tiene un lado tonto. Celoso y protector cuando necesita serlo, no le asusta lanzarse a una pelea si es necesario. Hombre leal y honesto que es un gran novio. -¿Has estado antes con Armando? Si no es así, te lo estás perdiendo”.