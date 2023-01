Anna Paula es la nutrióloga que atiende al actor Jorge Salinas desde noviembre de 2021 y con quien fue fotografiado por una revista, misma, además una fuente aseguró que se trataría de su amante, relación que mantendría desde hace al menos un año, la señalada como la manzana de la discordia rompió el silencio a través de su Instagram, asegurando que su relación es solo profesional con el actor.

La nutrióloga decidió romper el silencio en una entrevista con el periodista Alex Rodríguez, donde habló sobre el tema debido a las fotos que sacó la revista TV Notas en su edición semanal de este martes 17 de enero.

“Yo soy médico y yo quiero agradecer todo el voto de confianza de mis pacientes. Uno de ellos es Jorge, quién ha tenido una evolución muy grande en su metabolismo, en su glucosa. La relación que he tenido con Jorge es meramente profesional”, reveló.

Al ser cuestionada sobre el por qué fue vista con él muy cerca de la televisora, ella argumentó que es debido al poco tiempo que tiene el actor para acudir al consultorio, mismo que se ubica en la colonia Roma.

“Él en ocasiones no tiene tiempo de ir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quién se lo entrega fuera de las instalaciones. No ha habido más, por desgracia luego se hacen malentendidos”, añadió.

¿Cómo se reveló la supuesta infidelidad de Jorge Salinas?

La revista TV Nota dio a conocer las secuencia de unas fotografías donde Jorge Salinas recibió la visita de Anna Paula en las inmediaciones de Televisa, y aunque se vio de espaldas, hay una fotografía que muestra aparentemente que ambos se despiden de beso en la cara, al menos es la posición que se deja ver según la mano de la nutrióloga.