Si has tomado la decisión de decirle adiós a OnlyFans y a su contenido, aquí te explicamos los pasos para eliminar tu cuenta.

Aunque OnlyFans es una de las plataformas más famosas actualmente, hace unos días anunció un cambio drástico en sus políticas, ya que prohibirá a los usuarios subir fotos y videos con "conducta sexualmente explícita" a partir del 1 de octubre. Esta decisión ha causado que muchos creadores prefieran llevar su contenido a otras plataformas. Si tú eres uno de ellos, te explicamos los pasos para eliminar tu cuenta de OnlyFans.

Aunque ya te hemos explicado qué OnlyFans puede ser una fuente de ingresos y cuánto puedes ganar gracias a tus suscriptores , también es posible que algún momento desees ya no continuar con tu cuenta, ya sea porque no estás de acuerdo con los próximos cambios, porque lo intentaras en otra plataforma similar o simplemente porque ya no te gustó que tus fotos estén publicadas en la página.

A diferencia de otras redes sociales no existe una forma de suspender temporalmente tu perfil, por lo que si deseas que ya nadie te encuentre en OnlyFans, la única opción es eliminar tu cuenta y con ello tu contenido, por lo que dejarás de recibir los ingresos que obtenías de la plataforma. Además de que tus suscriptores quizá queden algo desconcertados.

¿Cómo eliminar mi cuenta de OnlyFans?

Antes de comenzar, recuerda que al borrar tu cuenta en la plataforma, también se borrarán las suscripciones de tus fans, además de las fotos y videos que hayas compartido. Por lo que si después decides regresar, deberás iniciar desde cero.