Desde que OnlyFans llegó a internet muchas modelos han saltado a la fama debido al contenido para dultos que suben a esta plataforma, y una de las estrellas más destacadas ha sido Karely Ruiz, la regiomontana que ha acumulado más de 7 millones de seguidores por lo menos en Instagram, y que hasta se ha vuelto un personaje destacado en programas de TV. Y debido a que lainfluencer está a punto de celebrar un año más, es momento de saber cuándo es su cumpleaños y cómo darle un regalo a la estrella de las redes sociales.

Y no, no se trata de inguna broma: ha sido la misma Karely Ruiz quien ha revelado a través de sus redes sociales oficiales cómo se le pueden hacer llegar regalos debido a que sus seguidores no han parado de insistir con que quieren tener un detalle con la joven, por lo que ella fue quien compartió de primera mano la forma en la que sus fans pueden ser parte de su próximo cumpleaños.

¿Cuándo es el cumpleaños de Karely Ruiz, estrella de OnlyFans?

El cumpleaños de Karely Ruiz, la estrella de OnlyFans es el 28 de octubre ya que ella nació en esta fecha, pero en el año 2000, por lo que en la actualidad cuenta con 22 años, edad a la que la modelo ha logrado llegar con el éxito en sus manos, puesto que además de ser toda una estrella de las redes sociales y de tener apariciones en los programas de mayor audiencia en la TV de Nuevo León, también ha acumulado una fortuna en ingresos en la plataforma de OnlyFans.

La regiomontana gana cerca de 1 millón de pesos al mes por los miles de suscriptores qie tiene en su página de internet. De hecho la modelo ha arrasado en la plataforma de OnlyFans desde sus inicios, ya que confesó en una charla con el youtuber Alejandro Villanueva Madness, que cuando abrió su cuenta ganó 700 mil pesos tan solo en el primer mes. Y esta semana la modelo estará de fiesta ya que es su cumpleaños y ella misma ya ha dicho a sus fans cómo pueden darle obsequios.

Así se le puede dar un regalo de cumpleaños a Karely Ruiz

De acuerdo con información en las redes sociales de la propia Karely Ruiz, sus fans pueden darle un regalo de cumpleaños si lo envíana una dirección en la ciudad de Apodaca, en el estado de Nuevo León que la propia influencer dio a conocer a través de sus cuentas de Instagram. En sus historias la modelo también dijo que se encuentra feliz por su próxima fiesta de cumpleaños, y también compartió un número de cuenta para quienes quisieran depositarle dinero, como regalo de cum'pleaños.

Y es que la modelo no solamente se ha vuelto la favorita de OnlyFans debido a sus candentes fotos, sino que además posee una paersonalidad muy carismática que muestra cada vez que es invitada a la TV. Y no hay que olvidar que en los momentos más complicados de la escasez de agua en Nuevo León, la estrella de OnlyFans hizo una donación de botellas de agua purificada para las personas que sufrían del desabasto del recurso natural. Por ello, hoy todos sus fans ya pueden darle un regalo a la influencer.