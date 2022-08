Famosas internacionales se han unido a OnlyFans, desde atletas olímpicas, tenistas y estrellas del voleibol; pero el mundo deportivo nacional también se ha visto atraído y cada vez más las estrellas mexicanas que se unen, como Lucero Acosta, la luchadora de MMA y esta vez 'Lluvia', la Campeona Nacional de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que acaba de anunciar su cuenta de OnlyFans.

Tras la noticia de la luchadora Mystique que ya es un éxito en la plataforma, los fans de la lucha libre han quedado sorprendidos tras el anuncio del reciente lanzamiento de la cuenta de OnlyFans de 'Lluvia', llamada "Pequeña tentación", quién ha revelado a través de sus redes oficiales el tipo de contenido que tendrá su cuenta:

“Hola amigos! Espero se encuentren bien, como nunca me ha gustado quedarme con las ganas de hacer algo y ya no hice más calendarios ahora decidí abrir mi cuenta OF para todos ustedes con mucho cariño y dedicación, ahí van a poder encontrar mejor contenido que mi primer calendario, además de videos de mis entrenamientos de lucha y pesas y lo mejor de todo que vamos a poder chatear, así que los invito a suscribirse, les dejo el QR. BESITOS”, se lee en el Instagram de 'Lluvia'.