Una larga lista de famosas del mundo del deporte, desde conductoras de televisión hasta importantes atletas, se han unido a la plataforma de paga para poder generar ingresos extra con su fotos y video exclusivos. Tal es el caso de la ex futbolista Madelene Wright, que tras una breve ausencia, ha anunciado su regreso a OnlyFans.

Madelene Wright, la ex futbolista inglesa del Charlton Athletic FC ha regresado para hacerle comptencia a otras deportistas en OnlyFans con contenido exclusivo para sus seguidores, tal es el caso de Tai Emery, boxeadora que celebró sin tabús en el ring, Alysha Newman, la atleta de Juegos Olímpicos y hasta Kelly Kelly, la popular diva de la WWE.

La futbolista Madelene Wright fue despedida de su club, el Charlton de la liga inglesa femenina, después de que subió varias historias a su Instagram, en su automóvil en estado alcohólico, con su mascota al volante. Al no poder ingresar a otro equipo de futbol y regresar a la cancha, la joven deportista decidió abrir una cuenta de OnlyFans.

En la plataforma de paga “está recaudando £ 500 mil (598 mil euros) por año”, lo que equivale a más de 11 millones de pesos.

“Era joven, estaba jugando con amigos y realmente no entendía la posición en la que estaba y la responsabilidad que tenía. El despido me dejó desconsolada. Entendí a cuántas personas había defraudado”, mencionó la estrella de OnlyFans en la conversación con The Sun.