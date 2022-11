Miles de aficionados han gastado sus ahorros para viajar a la Copa Mundial de la FIFA y poder apoyar a México de cerca, mientras que otros van de camino. No cabe duda que el furor por el futbol tiene emocionado a millones y eso se nota en las redes sociales, incluso en OnlyFans, ya que una famosa aficionada de la Selección Mexicana les ha pedido a sus seguidores que le ayuden a juntar el dinero para comprarse su boleto y viajar a Qatar 2022.

La famosa modelo de OnlyFans Aimee Alvarez, conocida en redes sociales como ‘Mackiie’, saltó a la fama en 2018, después de que salieran a la luz unas fotografías donde aparecía en una fiesta junto a los futbolistas de la Selección Mexicana, previo al Mundial de Rusia.

Hace unos días, ‘Mackiie’ utilizó sus historias de Instagram para pedir a sus fans ayuda para poder viajar al mundial de Qatar 2022 y apoyar a la Selección Méxicana:

“Saben que yo no me ando con juegos, se los digo muy neta, me ayudan a comprar mi vuelo y me voy a Qatar, me voy este fin, me voy si ustedes me ayudan. ¿Qué dicen? ¿Jalan no jalan? ¿Quién me ayuda? Ustedes me ayudan y yo me largó a apoyar a nuestra hermosa Selección”, comentó la modelo.