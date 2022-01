La ex "chica del clima", Yanet García estrenó video de OnlyFans gratis para consentir a sus seguidores de redes sociales.

Yanet García se convirtió nuevamente en tendencia, ya que la ex “chica del clima” publicó una vez más un video de OnlyFans gratis, un regalo para sus seguidores y una motivación para que se conviertan en suscriptores de su cuenta. La modelo lució su belleza que la ha posicionado como una de las famosas mexicanas más exitosas en la plataforma.

Esta no es la primera vez que Yanet García consiente a sus fans con fotos o videos de OnlyFans gratis, este contenido lo publica en sus cuentas oficiales de Redes Sociales e invita a sus seguidores a ver el resto del contenido y sin censura en su cuenta de paga.

La ex conductora regiomontana se convirtió en la primera celebridad mexicana en alcanzar ganancias millonarias en su primera semana en la plataforma de OnlyFans, desde entonces no ha dejado de promocionar su cuenta, sumar suscriptores y seguir cosechando éxito con cada sesión fotográfica que comparte.

Yanet García estrena video de OnlyFans GRATIS

La guapa ex “chica del clima” ha publicado hasta el momento 325 posteos con los que ha obtenido más de 309 mil Me Gusta, pero ella está decidida a lograr más, así que como parte de la promoción de su cuenta de OnlyFans, ha posteado un nuevo video gratis en su cuenta de Instagram. En un clip de diez segundos con el texto “New Video OnlyFans”, Yanet García cautivó a sus fans con un look de lencería café, transparencias y destellos dorados, la publicación ha acumulado más de 300 mil likes a tan solo un día de haber sido compartido.

Con este contenido, la guapa ex conductora invita a sus seguidores a suscribirse a su perfil de OnlyFans, donde puede gozar de su contenido exclusivo al pagar una cuota de $20 dólares al mes, es decir $400 pesos aproximadamente.