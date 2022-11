La plataforma de OnlyFans se ha vuelto una de las más famosas de internet al grado de que varias de sus creadoras de contenido se han convertido en celebridades y todo lo que ocurre con ellas es noticia. Tal es el caso de Karely Ruiz, una de las figuras con mayor número de seguidores en la plataforma, a quien corrieron de un mercado en Nuevo León y sus seguidores se preguntan por qué le ocurrió esto a la influencer que hace poco celebró su cumpleaños.

El desconcertante suceso ocurrió esta semana y fue la misma creadora de contenido quien informó de lo ocurrido a través de un Live en su cuenta oficial de Facebook. La influencer de tan solo 22 años detalló lo sucedido y se mostró sorprendida de que algo así le hubiera ocurrido. Incluso varios de sus seguidores grabaron la presencia de la modelo en el mercado de Nuevo León en el que ocurrieron los hechos e incrédulos, subieron sus videos a TikTok. Pero, ¿cómo ocurrió todo?

De acuerdo con lo que narrado en Facebook, la razón por la que corrieron a Karely Ruiz de un mercado en Nuevo León fue por que Karely empezó a vender su ropa sin haber pedido permiso. Además, la encargada del tianguis de Escobedo, lugar en el que ocurrieron los hechos le habría dicho a la modelo de OnlyFans: "Es que tu no tienes necesidad de vender, solo la gente necesitada tiene necesidad de vender, tú no, tu tienes dinero". La molestia de la persona encargada le impidió a la modelo terminar de vender los artículos que llevaba.

Y es que la influencer llegó al tianguis a bordo de su vehículo y apenas se estacionó, desde la parte trasera de la camioneta en la que iba empezó a vender sus prendas a precios muy accesibles ya que al parecer, nada superaba los 50 pesos; e incluso manejó una oferta en la que vendía 3 piezas de su vestuario por 100 pesos, algo muy accesible para todas las personas que acudieron a comprarle su mercancía. Para su mala suerte su sueño de vender su ropa a precios baratos y estar cerca de sus fans se vino abajo.

Luego de esta amarga expriencia la estrella de OnlyFans realizó un Live en Facebook en el que habló de la mala experiencia que vivió y detalló que su idea era simplemente aprovechar la ropa que ya no usa ya que de lo contrario, hubiera tenido que tirarla a la basura. El Live de Facebook en el que habló del suceso tenía como título "Me corrieron del mercado", el cual acompañó de un par de emojis de corazones rotos. Su publicación se hizo viral rápidamente y recibió comentarios de apoyo, entre ellos el de la influencer Yeri Mua, y el de Alan Reyes, rapero regiomontano.

Sobre el hecho de que la influencer acudió a un tianguis a vender su ropa, ella misma mencionó en su Live:

"A veces regalo mi ropa pero quería vender, eran como ocho bolsas, fueron mi mejor amigo y mi mejor amiga, no había mesas para ponerme, aunque mi plan era abrir todo en la cajuela".

Y acerca del desafortunado momento en el que la corrieron del mercado, la influencer detalla que ella intentó negociar con la persona encargada del tianguis lo cual no resultó, y terminó siendo obligada a retirarse a pesar de que su venta estaba teniendo éxito entre quienes asistieron al tianguis:

"Nada le costaba dejarme vender, no iba a pasar nada, le dije ‘tenga oiga, 800 pesos’, era máximo una hora lo que me iba a tardar, la gente se pone ahí y no dice nada".