OnlyFans se ha convertido en tendencia los últimos meses, son cada vez más las personas que se animan a crear una cuenta en la popular plataforma. Para muchos esta especie de red social se ha convertido en una fuente de ingresos mensuales y hay quienes hasta han optado por dejar su trabajo y emprender con sus fotos y videos en dicha web, pero en realidad: ¿Qué es OnlyFans? y ¿Cómo crear una cuenta de OnlyFans para comenzar a ganar dinero?

Artistas como Cardi B, Tyler Posey (protagonista de Teen Wolfe), Michael B. Jordan, entre otros son algunas de las celebridades internaciones que se unieron a OnlyFans, también los influencers Celia Lora, María Levy, Danyan Cat, Yanet García y más. Pero no es una plataforma solo de famosos, cualquier persona puede unirse con tan solo abrir una cuenta y aquí te explicamos cómo hacerlo.

Recientemente, OnlyFans estuvo en todos los titulares debido a su nuevo aviso de que ya no permitirá contenido sexual explícito, sin embargo esto no significa el fin de la plataforma o que ya no será rentable, en realidad es solo un ajuste de sus políticas.

¿Qué es OnlyFans?

OnlyFans es una popular plataforma que permite compartir contenido audiovisual explícito. Quienes crean su cuenta pueden subir su material exclusivo (desde fotos, hasta escenas, mensajes íntimos y vídeos caseros) y sus fans pueden verlo a cambio de pagar una suscripción.

La plataforma nació en 2016 en Londres, creada por el empresario Tim Stokely. Es similar a una red social, que permite a los creadores monetizar sus imágenes sin la necesidad de publicidad, lo que la ha convertido en una de las plataformas más populares y fuente de ingresos para muchos.

¿Cómo hacer una cuenta en OnlyFans y verificarla?

Para abrir una cuenta en OnlyFans debes de ser mayor de 18 años, para empezar a recibir pagos y subir contenido deberás verificar tu información.

Ingresa al sitio de OnlyFans y pulsa en "Registrar en onlyfans.com"

Escribe tu nombre, correo electrónico y contraseña.

Haz clic en la opción de "Inscribirse", te aparecerá el menú de la página web.

Ingresa a tu correo electrónico y verifica tu cuenta abriendo el enlace que te enviaron.

Después de crear tu cuenta, lo que sigue es personalizar tu usuario, con imagen de perfil, foto de portada o encabezado, una pequeña biografía o información sobre ti, el país legal donde resides y confirmar que eres mayor de edad.

Estables tus tarifas y suscripciones.

Para recibir los pagos de tus las suscripciones que logres deberás agregar tu información bancaria.

Deberás comprobar tu identidad

Para verificar tu cuenta se deberán revisar tus documentos personales, por lo además de capturar tu nombre, apellido completo, país, dirección (Número de residencia, calle, Ciudad, Estado, Código postal) y fecha de nacimiento, deberás subir en la opción de "Enviar documentación para aprobación": Una foto de tu identificación oficial (ID, INE Y pasaporte), una selfie con tu identificación oficial y confirmar la fecha de vencimiento de tu identificación. Estos documentos e información legal será enviada y posteriormente revisada.