La plataforma se ha convertido en una fuente de ingresos para diversas influencers y estrellas de la televisión, pero el mundo del deporte también se ha sumado a la lista de creadores de contenido. Tal es el caso de la boxeadora que recientemente se convirtió en tendencia, tras celebrar de una forma muy peculiar sobre el ring y aumentar sus suscriptores, descubre quién es Tai Emery de OnlyFans.

El sábado pasado la imagen de la luchadora australiana Tai Emery se hizo viral en redes sociales, ya que tras noquear a su rival en una pelea por el Bare Knuckle Fighting Championship decidió celebrar en topless, lo que sorprendió a todos sus seguidores y captó la atención de quienes aún no la conocían, lo que causó que su cuenta en OnlyFans creciera en cuestión de horas.

La boxeadora no es la única deportista en la plataforma, ya que una lista de campeonas mundiales se han unido a OnlyFans con contenido exclusivo para sus seguidores. Tal es el caso de Alysha Newman, la atleta de Juegos Olímpicos o de Madelene Wright, la ex futbolista inglesa del Charlton Athletic FC

Además del ring, la luchadora australiana Tai Emery de de 35 años ha jugado Legends Football League, o Lingerie Football League; la pelea de este fin de semana era su primer combate en BKFC o Liga de Boxeo sin guantes.

De acuerdo al portal TMZ, Emery ganaba alrededor de 400 dólares al mes por sus suscriptores en OnlyFans, pero tras deshinibida celebración ahora sus ingresos se han elevado hasta los 25 mil dólares al mes. En redes sociales también su popularidad ha crecido, pasó de tener 45 mil seguidores a más de 124 mil.

“Literalmente noqueé a esta chica, me alejé como si todavía estuviera en cámara lenta y pensé: por qué no hacer eso", confesó Emery a TMZ, además agregó que no fue reprendida por los funcionarios de la comisión deportiva, por lo que seguirá siendo ella misma.