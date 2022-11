OnlyFans se sigue convirtiendo en una plataforma en la que ex atletas del deporte internacional han encontrado un nuevo camino hacia el éxito económico y las luchadoras no son la excepción a esta tendencia. Y ahora una ex gladiadora que estuvo en la empresa de Vince McMahon ha trazado ha debutado en la página web y ha impresionado a todo mundo con su impresionante físico. Esta ex diva de la WWE debutó en la plataforma y ya se roba las miradas de todos.

Y es que así como en el caso de la luchadora Kelly Kelly, quien ya tiunfa en la plataforma de contenido para adultos, otras luchadoras han encontrado en este sitio web una buena forma de obtener ingresos debido al físico con el que cuentan y que es resultado de su ardua preparación para la lucha libre. Y este no es el único caso ya que Lluvia, luchadora del CMLL de México tambián se ha integrado a OnlyFans; y estos días se ha hecho viral la noticia de que otra ex diva de la WWE ya abrió su cuenta en la popular plataforma.

¿Qué ex diva de la WWE debutó en OnlyFans y se roba las miradas?

Se trata de Victoria, cuyo nombre real es Lisa Marie Varon y quien fuera Campeona Femenina de la WWE y cinco veces Campeona Knockout en TNA pero ahora, se embarca en OnlyFans para robarse las miradas de los usuarios de esta plataforma con su espectacular físico, producto de su preparación para el fisicoculturismo y la lucha libre. La atleta apenas dio a conocer su debut en esta página web pero no ha hablado del tipo de contenido que manejará en este sitio.

Y es que contrario a lo que muchos piensan, en OnlyFans no existe contenido para adutlos exclusivamente ya que también se pueden encontrar cursos de carpintería, cocina y skateboarding, aunque el contenido para adultos es lo que ha llevado a la fama a esta web. Sin embargo todavía se desconoce el tipo de contenido que la ex diva presentará en la plataforma. Lo que sí se sabe es que la deportista de 50 años cobrará en su perfil una tarifa de $24.99 por su contenido exclusivo.

¿Cómo fue la carrera en la lucha libre de Victoria, la ex diva de la WWE y de TNA que debutó en OnlyFans?

Esta diva debutó como luchadora en 2002 en WWE, cuando esta se llamaba WWF, un 7 de julio bajo el nombre de Victoria, en un episodio de Sunday Night Heat, en el que venció a la Campeona Femenina Trish Stratus, quien según Victoria, la había traicionado cuando trabajaban juntas como modelos de fitness. Con esta gladiadora tendría una rivalidad que llegaría hasta su primer PPV, No Mercy en donde Trish Stratus ganaría.

Sin embargo la rivalidad continuaría hasta que Victoria derrotó a Stratus en Survivor Series en un Hardcore match, en el que obtuvo el Campeonato Femenino por primera vez en su carrera. A partir de ahí todo fue éxito para la esteta sin embargo en 2009 le dio un giro a su carrera al firmar con Total Nonstop Action Wrestling, empresa en la que se consagraría en 5 ocasiones como la campeona Campeona Knockout en TNA. Tuvo un breve regreso a WWE en 2021 para un Royal Rumble femenino, pero no logró ganar al ser eliminada por Shayna Baszler.