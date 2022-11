OnlyFans se ha vuelto una plataforma en la que muchos creadores y creadoras de contenido han encontrado una forma de obtener grandes ganancias al subir contenido para sus seguidores cobrándoles cantidades considerables en suscripciones con lo que han logrado encontrar un modo de ganarse la vida. Sin embargo hay una modelo que afirma que se puede ganar 1 millón de dólares con tan solo mil seguidores, lo cual ha dejado con la boca abierta a todo mundo.

Sobre todo a los creadores de contenido de esta página web que todo el tiempo están tratando de obtener más seguidores para tratar de aumentar sus ingresos, aunque hay quienes no necesitan de esto ya que su popularidad les ha hecho ganar auténticas fortunas en esta plataforma, como es el caso de Karely Ruiz; y también se da el caso de incluencers que ya son famosas y deciden unirse a esta web, como el caso de Manelyk González, quien podría muy pronto abrir su cuenta en este medio. Pero el caso de hoy es asombroso.

Jade Nicole es la modelo de OnlyFans que afirma que se puede ganar 1 millón de euros con solo mil seguidores y para lograr esto se ha dedicado a desarrollar una estrategia de venta de contenidos que se ha convertido en una auténtica revolución ya que sin la necesidad de tener cientos de miles de seguidores, la creadora de contenido ha logrado acumular una auténtica fortuna sin la necesidad de aumentar su base de fans.

La modelo en cuestión ingresó a esta página web en 2019 por consejo de otras mujeres ya que ella se encontraba en una situación complicada debido a que es una mamá soltera; cuando lo hizo decidió usar un seudónimo por razones de seguridad y de esta forma se atrevió a abandonar su empleo como empleada deuna farmacia en Kansas City en los Estados Unidos. Y lo primero en lo que trabajó en la plataforma fue en la configuración de los precios de sus contenidos y fue ahí cuando descubrió su estrategia.

De acuerdo con lo que ha explicado Jade Nicole, primero empezó ofreciendo contenido gratuito para obtener muchos seguidores y cuando llegó a mil, se decidió a aplicar un modelo de precios con una cuota mensual más alta que el promedio, con la que ella cobra 25 dólares al mes para su apartado VIP. También cuenta con paquetes más accesibles con valor de 10 y 75 dólares a cambio de videos cortos de entre 5 y 30 minutos. Pero su clave está en que tiene un paquete de 700 dólares al mes.

Con este precio sus seguidores reciben el paquete VIP en el que además de fotos y videos obtienen mensajes personalizados, con lo que la creadora de contenidos ofrece una atención individualizada, lo que ha hecho que ponga por delante la calidad sobre la cantidad, y en meses pasados luego de poco más de 2 años de haber empezado a subir sus videos y fotos, logró llegar al millón de dólares. Esta cantidad fue ratificada por el medio Busines Insider con documentos que la misma modelo presentó.

Sobre su situación Nicole afirmó:

"Me gustaría darles una estabilidad a mis hijos. Me siento muy afortunada en este momento en el que son capaces de hacer todas las actividades que quieran y que no exista la preocupación por el dinero".