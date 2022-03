Después de varios meses de recuperación, el actor Juan Pablo Medina volvió al ojo público para hablar franca y sinceramente de su estado de salud, de la enfermedad que lo llevó a perder una pierna y de su nueva vida. Y después de esta entrevista fueron varias las celebridades que expresaron su admiración.

En entrevista para GQ, el actor Juan Pablo Medina, reconocido por sus papeles en La casa de las flores, Soy tu fan, Cuando seas mía y La vida inmoral de la pareja ideal, habló por primera vez de los eventos que lo llevaron a perder una pierna a causa de una trombosis.

Y aunque durante muchos meses se mantuvo un velo de silencio sobre su estado de salud, y los eventos que lo llevaron a perder una pierna, en esta entrevista el actor se abrió a narrar cómo vivió tan complicada situación.

“Mi papá –quién es médico–me dijo que el hematólogo quería hablar conmigo y me adelantó lo que me iba a decir. Habían prometido rescatarme de los coágulos sin poner en riesgo mi vida, pero que ya me encontraba en una situación grave. Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás”.