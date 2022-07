"Debes esperar grandes cosas de ti mismo antes de poder hacerlas", Michael Jordan. Esa es una frase que sin duda representa a uno de los atletas más importantes que ha dado México, el extaekwondoín y medallista olímpico, Óscar Salazar, quien no sólo es un fanático del “Rey de las duelas”, sino también de la disciplina, el trabajo duro y que se enseña con el ejemplo, lo que lo llevó al olimpo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En entrevista exclusiva para Bolavip México, Óscar, actual entrenador de la Selección de Taekwondo de Egipto, platicó sobre los referentes que lo ayudaron a decantarse por el deporte como su profesión y cómo ha visto la evolución del deporte en México, algo que también compartirá en DEPORTIUM PUEBLA 2022, el 5° Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte, donde impartirá una Master Class así como una charla motivacional.

“Por ser tan inquieto siempre me gustaron los deportes, el futbol, el basquetbol, en la escuela tuvimos equipos de basquetbol y futbol. Yo practiqué oficialmente yendo a clases la gimnasia, a nivel escolar el atletismo, y de recreación el futbol y el basquetbol. Yo quería ser Michael Jordan, y dentro del futbol yo soñaba con ver campeón a Brasil en la Copa del Mundo, obviamente si me tocó. Mis ídolos eran Kaká y Ronaldo. En cuestiones del deporte mexicano siempre me hablaron y me comentaron de Hugo Sánchez, que estaba en su apogeo en el Real Madrid”.

Las patadas de Bruce Lee lo inspiraron

De acuerdo a Salazar, él le iba al cuadro merengue por la sola presencia del mexicano, y confesó que por Cristiano Ronaldo le dejó de ir. Pero además de Hugo Sánchez, admiraba a Julio César Chávez en el boxeo: “Lo único que me detenía en el taekwondo es que quería ser como Bruce Lee. Nos poníamos a ver sus películas y me decían ‘mira como patea, mira qué rápido’. Para ese tiempo tenía una técnica y una velocidad inigualable, yo quería tener algo así y la verdad es que si me ayudó en la práctica del deporte”.

Azulcrema de hueso colorado

Pero a pesar de haber conseguido sus más grandes glorias arriba de un tatami, Óscar, hermano de la también medallista Iridia Salazar, reveló ser un fanático del futbol mexicano en especial de las Águilas del América: “Recuerdo al portero del América Héctor Miguel Zelada, yo iba con mis tíos a ver los partidos del América, recuerdo un partido entre América y Guadalajara y yo estaba emocionadísimo, no por la pelea, pero si porque era un ambiente padrísimo, estaba viendo a mis jugadores. De hecho, después tuve la oportunidad de tomarme unas fotografías con Óscar ‘Conejo’ Pérez, Adrián Chávez, Adolfo Ríos, me hubiera gustado sin duda haber tenido una fotografía con Zelada”.

Su nuevo destino

Su gusto por el deporte mexicano no le duraría tanto, pues el mayor de los Salazar tuvo que dejar su país para encontrar oportunidades que México le estaba negando: “Una de las razones por las que tomé la decisión de irme a Egipto es porque mi papá me dijo que tenía que aprovechar mi juventud, tenía que hacer las cosas lo mejor que pudiera, pero sin el remordimiento de que si hubiera hecho esto o lo otro. Se dio la oportunidad cuando la Selección de Egipto me ofrece ser jefe de entrenadores, no por mis recientes logros como entrenador, sino porque sus directivos vivieron conmigo la época de competidor, sabían muy bien de mi trayectoria, resultados. Si hubiera sido Inglaterra, Ecuador, cualquier otro país igual lo hubiera tomado porque son oportunidades que se deben aprovechar”.

Ahora Óscar se concentra en su carrera como entrenador, pero no descarta que pudiera seguir los pasos de su hermana y llegar a la política, pero sólo con el objetivo de buscar beneficios para el deporte y los atletas: “Tenemos algunas experiencias en política con mi hermana, yo no digo que no pero tampoco que, si porque yo doy resultados en lo que se hacer, yo ayudo a los deportistas y a los padres de familia. Creo que debe ser un complemento, ojalá tuvieran un consejo de asesores, hoy cuantos medallistas olímpicos ves que sean asesores, por ejemplo, de la Conade, que puedan ayudar en su deporte. Lo que si se es que se necesita un cambio y que muchas personas podrían aportar para que se realice desde muchas trincheras”.