Hace poco más de una semana se llevó a cabo uno de los grandes partidos del año: Real Madrid derrotó, ante todo pronóstico, al París Saint-Germain por 3-1 en el mítico Santiago Bernabéu y logró clasificar a los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. De esta manera, decretó el rotundo fracaso del conjunto francés, que no le alcanzó con tener a Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr. en el eje de ataque.

Mauricio Pochettino no encontró respuestas, no solo en este partido, sino a lo largo del año. Esto explica que haya quedado afuera de la Copa de Francia en Octavos de Final y haya perdido la Supercopa de Francia ante Lille. Estando a mediados de marzo del 2022, su equipo no ha conquistado títulos en lo que va de la temporada y solamente tiene la posibilidad de hacerse con la Ligue 1, donde va puntero cómodo.

En PSG ya piensan en el 2022/23

Los directivos y muchos jugadores del París Saint-Germain ya piensan en lo que será la temporada 2022/23, la cual deberá ser muchísimo mejor que la actual. Mientras se debate sobre la muy posible salida de Kylian Mbappé al Real Madrid y hay rumores sobre una rescición de contrato de Lionel Messi, entre tantas otras cosas, los franceses ya habrían escogido la próxima playera titular.

El portal Footy Headlines, el cual se especializa en filtrar las indumentarias de los equipos más importantes del mundo, acaba de publicar imágenes de lo que sería la camiseta de los parisinos para el año entrante. Con mucha suerte, la utilizarán Messi, Mbappé, Neymar Jr., Sergio Ramos, Leandro Paredes, Marquinhos, Hakimi y tantas otras figuras.

La próxima playera del PSG

La playera es muy diferente a la que se ha usado en esta temporada, ya que vuelve la tradicional franja vertical en el medio con los colores blanco y rojo. Tanto el escudo del equipo como la marca auspiciante irían en el medio, sobre la banda; mientras que se puede apreciar un espacio para la publicidad principal (sería ALL Accor Live Limitless).