Pablo Montero ni enterado estaba del escándalo que lo señala de presuntamente haber abusado sexualmente de dos mujeres en Tapachula, Chiapas, por lo que la Fiscalía de dicho estado estaría investigando el caso, así lo dio a conocer en una entrevista a TV Notas el cantante.

Sorprendido y sin conocimiento del tema, Pablo Montero aseguró que no sabía nada, pero se mostró molesto debido a que siempre tiene que estar limpiando su nombre y de ser necesario no necesitará abogado, ya que se defenderá con su palabra y la cabeza en alto.

“Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez. Me conoces muy bien los pantalones que tengo”, señaló a la revista.

Hasta el momento el intérprete de “Hay otro en mi lugar” señaló que no tiene miedo, dirá la verdad y dará la cara: “No necesito a nadie que me asesore en este asunto, con la palabra, es la verdad. Ya estoy cansado de limpiar (mi nombre), no hice nada”, aseguró.

¿De qué acusan a Pablo Montero?

Los hechos habrían ocurrido en una de sus presentaciones a finales de 2022 en Tapachula, Chiapas, pues las jóvenes aseguraron que se fueron de fiesta con él y fue ahí donde él abusó de ellas. Cabe destacar que no es la primera vez que el cantante tiene problemas legales. En 2008 estuvo preso en Miami por consumo de sustancias ilícitas.