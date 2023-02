El cantante Pablo Montero sí fue denunciado luego de no caer en las supuestas extorsiones de la familia de la mujer que presuntamente había abusado sexualmente en Chiapas a finales de 2022

El cantante había llegado al lugar a las 22:00 horas , pero debido a su prepotencia le pidieron que se retirara, su reacción no fue la mejor y aseguran testigos que agarró una bocina portátil y con ella golpeó al encargado del lugar , además de una serie de destrozos.

En un principio el intérprete de “Gata salvaje se habría negado a caer en las intimidaciones de la familia de la víctima, quienes al ver que el también actor no cedía, decidieron demanda, por lo que al final Montero tuvo que dar su brazo a torcer para que no mancharan su nombre una vez más.

