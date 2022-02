Francisco Villa ha estado en el ojo de huracán en los últimos días, con lo que ha generado que muchísimos usuarios de redes sociales hablen sobre él y se pregunten qué es lo que realmente está sucediendo. Para entender la historia hay que empezar por el inicio: la polémica se encendió cuando él, junto a Enrique Bermúdez, destrozó a Santiago Baños el viernes 21 de enero en medio de un programa de TUDN por no manejarse de la manera correcta en el mercado de pases.

Horas después de las fuertes palabras, ambos decidieron disculparse en sus redes con el presidente de las Águilas. "Ofrezco una sincera disculpa al Club America, a su directiva y en especial a Santiago Baños, por las opiniones personales expresadas en el día de ayer. Antes de dar nuestra opinión en el show no le preguntamos al Club ni le dimos la oportunidad de dar su posición con respecto a las necesidades de jugadores y las negociaciones que pueda estar llevando la directiva durante la ventana de contrataciones", señaló en un comunicado Paco.

Estas declaraciones no pasaron para nada desapercibidas, ya que Villa en anteriores ocasiones había dejado en claro que en Televisa tiene completa libertad para dar su opinión y realizar críticas a quien se lo merezca. Es por eso que aquí surgió el fuerte rumor de que el periodista habría presentado su renuncia en la empresa por tener que retractarse de su análisis sobre el mandamás del Azulcrema.

Por si fuera poco, previo al duelo de la Selección Mexicana ante Jamaica (jueves 27), Paco anunció que se ausentaría en la transmisión por haber dado positivo de Covid-19. Aquí, obviamente, empezaron a crecer las dudas sobre lo que estaba sucediendo en la interna de la televisora, por lo que hasta Christian Martinoli, imagen principal de su principal competidora (TV Azteca), se expresó en redes. "Chida la campaña", tuiteó.

Luego de varios días, Paco Villa decidió romper el silencio y desmentir todos los rumores sobre una posible campaña. "El Covid, como la difamación, es una afección causada por un virus que se puede propagar de persona a persona. Muchas gracias a todos los que me mandaron sus mensajes de empatía. Ya me siento mucho mejor. Solo un poco de cansancio", mencionó, destrozando a todos sus detractores. No solo eso, sino que compartió una imagen con el resultado de su prueba de coronavirus realizada el martes 25.