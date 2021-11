Tras un año de ausencia, uno de los festivales de música más importantes está de regreso. El Pa'l Norte 2021 se llevará a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León el 12 y 13 de noviembre, con bandas como Foo Fighters, Tame Impala, The Whitest Boy Alive, Foster The People, The Kooks y más. Los horarios del evento han sido revelados y aquí te los compartimos.

El festival Tecate Pal’ Norte dio a conocer en junio su cartel para su edición de este 2021, con una lista de artistas nacionales e internacionales que prometen hacer de este evento uno de los más inolvidables para todos sus asistentes. ¿Ya tienes tu boleto?

Pal’ Norte significará el regreso de Foo Fighters a México después de cuatro años. El escenario recibirá además a Los Auténticos Decadentes, Galantis, Babasónicos, Enjambre, Ed Maverick, Ely Guerra, Chetes, Insite, Mon Laferte, El Tri, Kongos, División Minúscula, Juanes, Boy Pablo, Hello Seahorse! y muchísimos más.

Horarios oficiales del Pa’l Norte 2021

Seguramente ya tienes tu lista de artistas favoritos, por los que cuentas los días para poderlos ver en el Pa’l Norte 2021. Para que no estés desprevenido y armes tu itinerario de escenarios, aquí te compartimos los horarios oficiales del festival. Así que toma nota para que tú y tus amigos estén organizados y disfruten al máximo del evento. Por ejemplo, Foo Fighters se presentará el viernes a media noche, mientras que el sábado será el turno de Tame Impala a las 23:55. ¡Definitivamente vas a querer estar en primera fila!

Ahora que conoces los horarios comienza a ponerte de acuerdo con tus amigos de a qué artistas verán y de cuáles quizá tengan que disfrutar solo una parte de su show. Tanto el 12 y 13 de noviembre, el festival terminará a las 2:30 de la mañana.