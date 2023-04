Paola Rojas podría llegar a TV Azteca donde trabaja su ex, Zague

A pesar de eso, Televisa no tiene pensado dejarla ir, ni ella quiere pagarles mal, tras estar en la empresa por varios años desde la década de los 90, donde empezó en Vox FM, hasta llegar al noticiero estelar matutino y actualmente es una de las conductoras de Netas Divinas. Pero de irse a TV Azteca su situación sin duda mejoraría, pero coincidiría con Zague, su exesposo quien le fue infiel tras darse a conocer un video sexual en pleno mundial de Rusia 2018.

“Sí, y con una oferta superatractiva: TV Azteca la buscó hace unas semanas y le propuso tener su propio noticiario, ya sea en el horario matutino o vespertino, el que ella decida; y no solo eso, le hicieron una oferta millonaria, le están proponiendo un sueldazo de ¡un millón al mes!”, señaló dicha fuente.

Una fuente cercana a la periodista , señaló que sí la tomó por sorpresa, pero a pesar de que le prometieron seguir con varios proyectos en N+Media, no es algo que le siga convenciendo, además de que en lo económico le ha pegado a su bolsillo, ya que le pagaban por proyecto y al no tener noticiero esa entrada de dinero ya sería nula.

En noviembre de 2022, Televisa les dio salida a las conductoras Paola Rojas y Denise Maerker, de los principales noticieros, algo que no tenían contemplado las periodistas, en especial Paola Rojas , quien se fue dolida a pesar de que es una de las consentidas de la empresa, pero su vida podría dar un giro.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.