¿Con que nada te asusta? Luego de ver las mejores películas de terror en Netflix de nuestra lista, no querrás ni siquiera ir al baño.

Si eres fan de las cintas de miedo, las ves de noche y con la luz apagada, y octubre es tu mes favorito para hacer maratones frente a la TV, entonces tienes que revisar esta lista que contiene las mejores películas de terror en Netflix, para que celebres este Halloween como se debe: con tus palomitas a un lado y con sustos garantizados.

No es un secreto para nadie que en la Noche de Brujas muchos fans del horror se sienten en ambiente: preparan sus dusfraces para las fiestas, decoran sus casas con telarañas o calabazas y por supuesto, organizan maratones de cine para probar sus nervios ante películas realmente espeluznantes. Por ello y para que no se quiebren la cabeza buscando qué ver, aquí va el top de películas que no los dejarán dormir.

Estas son las mejores películas de terror en Netflix

Estación Zombie: Tren a Busan

Esta película de 2016 nos presenta a un padre que busca recuperar su relación con su pequeña hija, ya que se acaba de divorciar de la madre de ella. Por esta razón, Seok-woo (interpretado por Gong Yoo) quiere llevar a su hija Soo-an (interpretada por Kim Su-an) a un viaje en tren para celebrar su cumpleaños. Por desgracia para ambos al subir al tren, empieza el apocalipsis ya que una invasión de zombies hambrientos por carne humana atacan el tren y convierten este viaje de ensueño en una pesadilla.

Un lugar en silencio

¿Te imaginas pasar el resto de tu vida viviendo con miedo a hacer algún ruido, por que podrías sufrir una muerte horrible? Pues esta es la situación que vive la familia Abbot, quienes tratan de sobrevivir en la Tierra luego de que esta fuera invadida por unas criaturas que aniquilan a toda aquella persona que emita algún sonido. Y luego de sufir la pérdida del hijo más pequeño de la familia a manos de una de estas criaturas, se preparan para el nacimiento de su nuevo hijo, viviendo con el miedo a perderlo todo.

El Juego de Gerald

Una cinta que jugará con tu mente y te hará cuestionarte qué es real y qué no: basada en un relato de Stephen King, esta es la historia de un matrimonio que escapa a una remota cabaña para tratar de reavivar la pasión entre ellos. Para esto, Gerald (Bruce Greenwood) le propone probar un nuevo juego sexual a su esposa Jessie (Carla Gugino): esposarla a la cama para probar nuevas sensaciones. Pero cuando Gerald muere de un infarto, Jessie deberá empezar una desesperada lucha por su superviviencia.

El orfanato

Laura (Belén Rueda) es una mujer que junto a su esposo y su hijo regresan al orfanato en el que ella creció, ya que tiene la intención de abrir una casa hogar para niños con discapacidad. En aquél lugar, Simón (Roger Príncep), el hijo de Laura, empieza a jugar con sus nuevos amigos imaginarios entre los que destaca un niño que tiene la cabeza tapada con una bolsa. A partir de aquí, sucesos escalofriantes se mezclan con los traumas de la infancia en una pesadilla de terror que marcará a esta familia para siempre.

Midsommar

En esta cinta, un grupo de amigos viaja a Hårga, en Hälsingland para acudir a una celebración tradicional que solo ocurre una vez cada 90 años, para la tesis de dos de ellos. La novia de uno de los estudiantes, que acaba de sufrir una situación traumática, decide unirse al viaje buscando un poco de paz y tranquilidad. Sin embargo apenas llegan, una serie de sucesos terroríficos hará que este lugar de ensueño se convierta en un infierno del que no todos podrán salir con vida.