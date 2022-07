Todo marchaba de maravilla en su entrenamiento para buscar un lugar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 hasta que la pandemia irrumpió de forma abrupta su proceso, así como el de miles de atletas que querían llegar a la justa olímpica. Pero a diferencia de otros deportistas, Ricardo Vargas necesitaba sí o sí del espacio que demanda su disciplina: una piscina.

Esa pausa de incertidumbre entre saber cómo actuar y qué hacer influyó también en el aspecto mental y emocional. No era cosa menor porque de tajo lo puso contra la pared en cuanto al porvenir. Sin embargo, Ricardo puso en práctica algo que en sus primeros años como nadador no hizo. ¿Qué? Hablar. Sí, hablar, exteriorizar lo que sentía.

“Hubo una etapa de mi vida en que hice algo que no está bien, callarme. Creía que solito y sin decir nada podía superar algunas situaciones, como las frustraciones o los nervios previos a una competencia. Pero me di cuenta que al final me quedaba con esas emociones guardadas, situación que no me ayudaba en nada. Comprendí que podía platicar con mi familia, comentar cómo me sentía y recibir retroalimentación”, se sincera con Bolavip México.

Fue precisamente su familia un punto de apoyo importante para no venirse abajo en el aspecto anímico con el obstáculo de la pandemia. Por el contrario, el respaldo de los suyos fue vital para conseguir el pase a Tokio 2020. Ese mérito tuvo detrás un fuerte trabajo psicológico en conjunto. Ante lo extraordinario e inédito de los confinamientos, todos acordaron ir en el mismo propósito, que era el de Ricardo: llegar a los Juegos Olímpicos.

“El cambio mental nos hizo reflexionar mucho más. Tuvimos que atacar ese aspecto de una manera especial para no dejarnos llevar por lo malo del momento. Nos enfocamos en ver el lado positivo. Estar unidos nos permitió seguir adelante. Encontramos los artefactos que necesitaba para mantenerme en óptima condición física. Mi papá decidió construir una alberca pequeña de dos carriles donde pude practicar”, comparte.

Luego de haber superado un suceso tan complejo como la pandemia para clasificar a una justa olímpica, Ricardo cobró mayor seguridad de la que poseía. Con esa actitud ahora se enfoca en llegar a París 2024, evento en el que quiere competir con el claro objetivo de subir al podio para colgarse una medalla.

Actualmente ha incursionado en el nado en aguas abiertas, un nuevo reto que se ha planteado sin descuidar la piscina. El mar le permite relajarse en el plano mental y entrenarse en el aspecto físico para medir fuerza, resistencia y velocidad. Quiere ser un atleta más completo de lo que ya es.



En el marco de su preparación, y con la intención de compartir sus experiencias tras convencerse de que dialogar es fundamental, el nadador estará presente en Deportium 2022 para impartir una clínica de natación: “Un evento así es sumamente relevante porque en México se requiere impulsar el deporte. En lo personal, me agrada bastante porque permite que los niños y jóvenes se acerquen para preguntar sobre mi disciplina, piden consejos. Para ellos también es agradable que a un nadador olímpico lo sientan cercano, nunca se sabe cuál de esos chicos se motive platicando conmigo y sea un futuro campeón mundial”.