De igual forma se dio a conocer el requerimiento donde el conductor Daniel Bisogno también se habría amparado, aunque este día, antes de concluir el programa "Ventaneando", aseguró que "no se crean lo que leen", dejando entrever que el lunes darán a conocer todos los detalles sobre esta polémica. De igual forma, este día no estuvo presente Pati Chapoy , por lo que siguió despertando los rumores de un proceso legal en su contra.

“Se concede la suspensión provisional que solicita la parte quejosa para el efecto de que las responsables respectivamente en caso de no haberlo realizado notifiquen a la quejosa de manera personal la medida de apremio consistente en un arresto por 36 horas , emitida en la carpeta judicial”, señaló el juez federal.

La Jueza Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Rosa María Cervantes Mejía, le otorgó una suspensión provisional en contra de la orden de arresto y/o detención, medida cautelar que estará vigente hasta que el propio juzgador federal resuelva si procede o no la suspensión definitiva que evitaría que Pati Chapoy.

El mandamiento judicial no podrá ejecutarse, derivado de que la defensa legal de Pati Chapoy presentó un juicio de amparo solicitando que se suspendiera la ejecución de la misma, logrando que una jueza de amparo le diera la razón.

La conductora de “Ventaneando”, Pati Chapoy habría obtenido una suspensión provisional contra un posible orden de arresto , hasta el momento los motivos se desconocen y sería el 27 de marzo cuando se defina si se concede o no la suspensión definitiva.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.