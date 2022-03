El deporte mexicano comenzaba a enloquecer después de que un alarmante mensaje de parte del histórico patinador Donovan Carrillo incendiara las redes al revelar que sus patines se habían demorado en el aeropuerto. Esta situación ejerció mucho estrés para el tricolor, así como para el resto de su fanaticada, pues son su herramienta principal para competir en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo que se disputa en Montepellier, Francia.

Carrillo dio a conocer esta noticia después de que lo publicara por medio de un video en redes sociales, en donde se le ve al originario de Guadalajara, Jalisco practicando en una cancha de cemento algunos de sus saltos, pues la falta de su material le estaría impidiendo entrenar en la pista de hielo como las reglas dictan. Esta grabación la acompañó con algunos mensajes en inglés y español, en el que se le nota preocupado por esta situación.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera, seguimos entrenando, trabajando. Esperemos que lleguen pronto”, dio a conocer Donny, a quien le dicen de cariño tanto sus allegados como sus seguidores, lo que desató que el mensaje se viralizara en distintas plataformas.

Aunque el patinador azteca tenía un poco más de un día para que pudieran arribar a su destino, la preocupación crecía pues no se conocía el paradero de la dichosa maleta. Ante esto comenzó a surgir la versión de que le fueron comprados otros patines, pero al ser completamente nuevos también era inviable que pudiera ocuparlos, pues se necesita un mínimo de 15 días para aflojarlos, por ende, esto podría provocarle serias lesiones.

Pero tranquilos que al parecer ya todo está tomando su curso habitual, pues de acuerdo a su agencia de representación, Donovan tendría apenas unos minutos de por fin tener de nueva cuenta sus patines en sus manos, pues por fin llegaron a su destino, lo que le daría la seguridad al patinador olímpico de buscar un ambicioso lugar en el ranking durante esta competencia de la especialidad.