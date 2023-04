El panteón Jardín está en la alcaldía Álvaro Obregón, a menos de 3 min de periférico, a la altura de Altavista y Desierto de los Leones. El metro más cercano puede ser Metro Barranca del Muerto y Metro Viveros , donde sale un pesero que lleva a Tetelpan y te dejará en la puerta del panteón Jardín. Si llegas por Metro Barranca toma el pesero a Las Águilas, te dejará en una puerta no principal, solo con acceso a pie, pero tendrás que caminar y atravesar todo el panteón para llegar a la tumba de Pedro Infante.

Debido a la pandemia, el panteón Jardín donde descansan los restos de Pedro Infante no realizó celebración para honrar su muerte hace 66 años, pero este 15 de abril las puertas estarán abiertas.

Filmó 61 películas, entre ellas "En un burro tres baturros", “Tizoc”, "Mexicanos al grito de guerra", "Escuela de Rateros" entre varios éxitos de la pantalla grande. Su recuerdo no muere y existen en el país varias estatuas, entre ellas una en Mérida, donde murió.

Pedró Infante es originario de Mazatlán, Sinaloa, fue un cantante y actor que con su carisma conquistó el cine de oro y una largas lista de hermosas mujeres, pero su sorpresiva muerte hirió no solo a su familia, sino al pueblo mexicano.

