La cocina más famosa de México volverá a abrir sus puertas, esta vez para recibir a nuevos 20 famosos que se esforzarán cada semana en conquistar el paladar de los estrictos jueces: la chef Zahie Téllez, el chef Poncho Cadena y el chef Adrián Herrera. En MasterChef Celebrity 2023, las celebridades mostrarán más de su personalidad y su talento culinario, uno de ellos es el conductor Pedro Prieto, descubre quién es, cuántos años tiene, quién es su esposa y sus novelas.

Pedro Prieto Escobar es un actor español y conductor de televisión originario de Madrid, España.

Nació el 20 de septiembre de 1986 por lo que actualmente tiene 36 años de edad.

Participó en el programa “De buena ley”, participó en la miniserie “Rescatando a Sara”, en la telenovela “Antes muerta que Lichita”. Además ha actuado en las obras de teatro: “No te escondo nada”, “Peter Pan”, “Se busca marido” y “Hércules”.

Pedro Prieto es uno de los conductores más recordados de Hoy, junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, pero tras la muerte de la productora Magda Rodríguez, el conductor español salió del matutino por decisión de Andrea Rodríguez.

"Lloré mucho... Me despidieron del programa Hoy, me dijeron que ya no continuaba en esa etapa, pero he estado en tres etapas o sea entonces tengo que dar las gracias de haber estado tanto tiempo", confesó Prieto..