La matanza de Tlatelolco seguía fresca en la memoria. El 2 de octubre de 1968 estaba lejos de olvidarse. Con la herida abierta por la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, el sentimiento estudiantil y de un amplio sector de la sociedad era de completo desprecio al gobierno encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, un mandatario que no estaba tan contento de que México fuera sede de la Copa del Mundo de 1970.

Pese a que le representó una vitrina para presumir el “progreso” que mucho se pregonó en aquel entonces, el Mundial le causaba algunos malestares, entre ellos el hecho de que la Selección Mexicana jugara en el Estadio Azteca, es decir, en Ciudad de México. Le molestaba la idea de que los triunfos del equipo nacional motivaran celebraciones multitudinarias y disturbios. No quería ver a nadie en las calles capitalinas.

Era tal su animadversión a la presencia de gente en la vía pública que, según ha contado el exfutbolista Ignacio Basaguren en entrevistas, solicitó mover a Toluca el partido de Cuartos de final contra Italia. Ante la probabilidad de que la Selección Mexicana venciera a los italianos, Díaz Ordaz quería evitar festejos masivos en monumentos como el Ángel de la Independencia, o bien que eso desprendiera en protestas hacia su gestión.

Para sus propósitos, el destino jugó a su favor y México fue eliminado por Italia, pero el ánimo de confrontación seguía en pie. Dicho ánimo fue diluyéndose poco a poco en un porcentaje de la población, específicamente en aquella que era futbolera. Después de todo deseaban disfrutar de los juegos y estrellas que albergaba el Estadio Azteca.

Muchos capitalinos católicos rezaron, oraron y encendieron veladoras para pedirle a Dios que les cumpliera el milagro de ver a Brasil en la final. Era la única instancia posible de tener a ‘la Verdeamarela’ en el antiguo Distrito Federal. ¡Prometieron dejar de beber, portarse bien, llegar a dormir a casa e ir a misa todos los domingos! Y todo por la ilusión de ver a Pelé.

No se trataba del mismo Pelé que se colocó en el pedestal del futbol en Suecia 1958. No, aquel muchacho había dejado de existir. Tenían ganas de presenciar la reinvención de Edson Arantes do Nascimento, un rey en el cuerpo de un hombre maduro que cuatro años atrás, en Inglaterra 1966, padeció lo inconcebible para un genio de su estirpe: sufrir el futbol.

Durante y después del Mundial en territorio británico, Pelé se olvidó de sonreírle al balón, su gran amigo. Dejó de tenerle cariño como consecuencia de las patadas y juego brusco que recibió por parte de Bulgaria, Hungría y Portugal. De hecho, lo que menos le dolieron fueron los golpes. Su verdadero penar fue descubrir que el futbol había cambiado. Entre esas modificaciones, los planteamientos de esquemas destructores de juego.

Posterior a esa Copa del Mundo, ‘O Rei’ pasó de ser un fenómeno a un humano más. Y en la mortalidad encontró la depresión. Cayó en ella para cuestionarse su gusto por jugar. No haber disfrutado la cancha en Inglaterra lo puso en un dilema: ¿retirarse o continuar? Rehuía seguir en un deporte que empezaba a apostar más por la destrucción que por la creación.

Luego de meditarlo, sabiéndose con sus capacidades en óptimas condiciones para demostrarse a sí mismo que aún tenía demasiado futbol por derrochar, Pelé llegó a México 1970 como estandarte de una selección que tuvo como eje rector la premisa de que todos sus integrantes lucieran. Envuelto en una actitud de todo o nada, su majestad hizo de su último Mundial un capítulo imborrable para la historia. ¡¿Quién iba a detener a un genio convencido de sí mismo?!

Así, rodeado de talentos como Carlos Alberto, Gerson, Clodoaldo, Jairzinho, Rivelino y Tostao, Edson Arantes do Nascimento se convirtió en el milagro que tanto pidieron a Dios los capitalinos futboleros.

Junto a personas de otros estados y países llenaron el Estadio Azteca para rendirse ante él. Corearon su nombre en varios momentos. Gritaron su gol hasta quedarse afónicos. Aplaudieron cada jugada entre lágrimas como señal de agradecimiento a la vida por permitirles atestiguar de lo que era capaz un genio reinventado. “Pelé, Pelé, Pelé”, clamaron hasta los pocos italianos que estaban en las tribunas y se resignaron al ver derrumbado a su equipo frente a Brasil.

La acción cumbre de esa sintonía entre futboleros y Pelé fue el pase que le puso ‘O, Rei’ al capitán Carlos Alberto. Ese gesto fue la confirmación de que la brusquedad recibida en Inglaterra se trató de un accidente que contribuyó a mejorar la versión de un tipo que nació para jugar y hacer jugar al futbol. En México 1970, Edson Arantes do Nascimento se encargó de crear, de construir con su más grata compañía, la pelota.

Solamente hubo una persona en el estadio que no disfrutó al gran Pelé. El presidente Díaz Ordaz prefirió amargarse por su obsesión de visualizar a cientos de personas en las calles y ni cuenta se dio de que los festejos colectivos se dieron al interior de la cancha tras la invasión multitudinaria de aficionados que corrieron hacia Edson Arantes do Nascimento para estar cerca de él.

Muchos de esos futboleros no iban a olvidar el 2 de octubre de 1968 y tampoco uno de los retiros más poéticos que ha brindado el futbol: Pelé despidiéndose de la selección brasileña justo cuando se había reinventado como futbolista. Lo hizo con la conquista de una tercera Copa del Mundo para su propia historia. Allí nació su inmortalidad, o ya había nacido pero simplemente lo confirmó. Pelé fue el milagro en persona en su último Mundial.