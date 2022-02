La forma en que la selección mexicana venció 1-0 a la de Panamá en el octagonal de la Concacaf para la Copa del Mundo Qatar 2022 fue muy controvertida por el penalti que provocó Diego Lainez, una jugada que desató un pleito en redes sociales en dos árbitros retirados: Francisco Paco Chacón y Marco Antonio Rodríguez Chiquimarco.

Al minuto 78 del partido jugado en el estadio Azteca, el árbitro salvadoreño Iván Barton marcó un discutido penalti del defensa Abdiel Ayarza sobre Diego Lainez. De inmediato Paco Chacón hizo pública su postura en Twitter. "Penal inexistente", sentenció el ahora comentarista de TV Azteca.

De inmediato, Marco Antonio Rodríguez le respondió con un reclamo "¿Quieres ver a México fuera del mundial?" No me extraña de ti y tu proceder fuera del campo de juego y dentro. Yo si te conozco . No manipules a la gente", le espectó Chiquimarco a Paco Chacón.

La bronca de Paco Chacón y Chiquimarco

El pleito siguió y Paco Chacón le aclaró a Chiquimarco: "claro que quiero ver a México en el Mundial" y luego se le fue encima al colaborador de TUDN: "Yo te conozco más a tí, eres un cuida chambas, ese es el problema cuando no sabes hacer otra cosa, porque como entrenador fuiste un fiasco, no te creas eres el único entrenador invicto en Europa" y para rematar le mandó "besos".

"Recibo tus besos con agrado, siguen siendo agrios como siempre", respondió Marco Antonio Rodríguez y desafió a Paco Chacón: "Me gustaría leer un argumento tuyo relacionado con el tema arbitral. Por supuesto sigo invicto y seguiré invicto, pero no fue por transa, mentiroso, manipulador ni traicionero. P. D. Nunca pudiste ganarme en nada".