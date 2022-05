No cabe duda que las redes sociales se han convertido en un medio de información que lo mismo nos comparte noticias importantes que imágenes entretenidas. Tal como el video que se ha hecho viral en las últimas horas, de la pelea protagonizada por un profesor del IPN con un alumno de la misma institución, el clip conocido como “El Peters” vs el “Puños de Oro” ya ha sido musicalizado y ha provocado divertidos memes en redes sociales.

Aunque la violencia no tienen nada de divertido e incluso las autoridades del IPN han condenando la pelea, los internautas siempre tratan de buscarle el humor a cualquier suceso, tal fue el caso del momento en que Will Smith golpeó a Chris Rock en los Premios Oscar, las patadas de Adame, el embarazo de Britney Spears (son memes bonitos), la caída de Google, la falla en WhatsApp y hasta los boletos agotados de Daddy Yankee en México.

Pero para que entiendas un poco de qué pelea estamos hablando o cuál el contexto de la misma, te contaremos cómo surgió el problema entre el maestro del IPN y su alumno y cómo fue que protagonizaron tremendo espectáculo en plena vía pública.

¿Por qué se peleó un profesor del IPN con su alumno?

Los involucrados han sido nombrados en redes sociales “El Peters” y el “Puños de Oro”, los internautas han revelado las supuestas razones en diversos comentarios, mencionando que que el profesor (“El Peters”) “ni siquiera lleva preparada su clase, le pide a los alumnos que lleven ejercicios para él solo resolverlos, a veces ni siquiera los termina de resolver porque no encuentra la forma, no da temas ni nada, solo pide que busquen los ejercicios, no hace exámenes, y te pide $60 por punto, sí, te cobra por tu calificación”, se lee en Facebook. Faltará conocer la versión del maestro.

Incluso Sopitas ha revelado una conversación de una sala de chat de Blogspot de los alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) de Zacatenco, en donde parece que surgió el pleito.

Pelea de maestro del IPN contra alumno con música de Pink Floyd

Los memes de la pelea de maestro del IPN contra alumno