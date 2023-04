La colección Historias Inspiradoras está disponible gratis en la aplicación Canela.TV y tiene algo para todos, desde historias basadas en la fe hasta dramas emotivos. Si estás buscando una forma de conocer más sobre esta temporada de Semana Santa , no te pierdas esta colección especial disponible durante el mes de abril.

Entre los títulos te recomendamos historias emotivas como: ‘Marcelino Pan y Vino’ , una película clásica y que no puede faltar en esta época, cuenta la conmovedora historia de un niño abandonado que crece en un monasterio y que un día recibe un milagro después de encontrarse a un Cristo crucificado , y la cinta ‘Saúl, el viaje a Damasco’, sigue el viaje de un hombre que busca encontrar su lugar en el mundo y puede ser una excelente forma de reflexionar sobre nuestras propias vidas durante la temporada de Pascua.

Si no saliste de vacaciones no te preocupes, disfruta de la tranquilidad de la ciudad desde la comodidad de tu casa viendo algunas películas que van acorde con la Semana Santa, aunque también con historias inspiradoras, te contamos un poco más.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.