El publirrelacionista Pepe Rincón rompió el silencio sobre la noticia que dio a conocer una revista hace unos días, donde aseguraba en su portada de esta semana, que él y el cantante Pee wee son esposos desde hace tres años y que mantienen una relación amorosa desde hace cinco años y viven juntos en Estados Unidos.

“Esta relación que tenemos es meramente profesional, siempre existe una distancia cuando tú trabajas con un talento donde no existe una amistad, esto es un negocio y la relación que hay es meramente profesional”, señaló Rincón en un evento en Monterrey, donde acompaña a Mauricio Ochmann a una gira de medios por su nueva película, ya que es otro de sus artistas que representa.

Pepe aseguró que esta será una batalla legal que le saldrá muy cara a dicha revista, puesto que él es abogado y además de ser mexicano también es ciudadano estadounidense, por lo que aplicará una doble demanda.

“Es una mentira y vamos a proceder legalmente, ellos no saben con quién se metieron, ellos no saben que se metieron con un abogado, yo soy abogado de profesión y bueno afortunadamente hoy por hoy vivo en Estados Unidos, soy residente americano y también soy mexicano por lo que demandaremos tanto en Estados Unidos como en México”, señaló el representante.

¿Ya habló sobre el tema Pee Wee?

Aunque el cantante no ha manifestado su postura, su manager Pepe Rincón dejó en claro que no tendría por qué hacerlo, ya que eso se arregla en el juzgado, no ante las cámaras, pero eso sí, les causó mucha risa al ver la noticia.

“Los dos estábamos atacados de la risa y estamos dando la cara, pero una persona que está viviendo una difamación, yo no lo voy a exponer a dar la cara, hablar de una mentira, de una estupidez, por supuesto que no. Nosotros no vamos a litigar en los medios, en los medios de comunicación no se litiga, se litiga en los tribunales y vamos con todo el rigor de la ley”, concluyó.