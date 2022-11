En los últimos años ha llamado la atención de manera especial el cambio de cronistas, presentadores y comentaristas de futbol de una televisora a otra. Uno de esos casos es el de Mauricio Ymay quien se dio a conocer como periodista de Televisa, pero en la actualidad pertenece a ESPN.

Durante años, desde su llegada con Javier Alarcón, Mauricio Ymay trabajó para Televisa con exclusividad, cuando esta terminó tuvo un contrato adicional de un año que terminó el 31 de octubre de 2018, días después, el 11 de noviembre la televisora anunció que su relación de trabajo con el periodista había terminado.

En charla para el podcast La Saga con Jorge el Burro Van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda, Mauricio Ymay reveló las circunstancias que derivaron en su salida de Televisa: "Yo estuve en el Noticiero Televisa Deportes y después me tocó trabajar con Nahima (Choura) en un proyecto llamado 'A Quién Le Vas'. Cuando nos citan a los que íbamos a estar en ese proyecto, yo abiertamente le dije a Yon (de Luisa): 'No encajo, no soy el perfil para este programa'. Palabras más o palabras menos, Yon me respondió: 'Pues te agarras de esta cadena y sumas', entonces acaté la orden, pero jamás me sentí cómodo".

Como periodista de Televisa, Mauricio Ymay era reportero en el Club América donde convivió con Yon de Luisa antes de que fuera vicepresidente de deportes de la televisora. "En Televisa estuve 15 años y me fui porque ya no comulgaba con ciertas ideas. Mi último año fue desgastante y difícil. No es que me bloquearan, pero ya no tenía buena relación con el que tomaba decisiones, Yon de Luisa. Cuando él llegó teníamos muy buena relación porque lo conocí cuando yo cubría al América. Nunca lo he dicho abiertamente, pero a Yon lo admiraba, lo tenía como ídolo por su forma de trabajar".

Mala relación de Mauricio Ymay con Nahima Choura

Mauricio Ymay remató al revelar otro factor decisivo que provocó su salida de Televisa Deportes: "Yo creo que mi relación con Yon de Luisa se rompe por no comulgar con sus ideas y el proyecto que ya mencioné. También se rompe porque mi relación con Nahima Choura nunca fue buena". Yon de Luisa salió de Televisa y Mauricio Ymay se mantuvo en Televisa y estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018 donde estuvo "borrado" por los nuevos jefes: Francisco Javier González y Juan Carlos Rodríguez.



