Los astrólogos han determinado ya cuál es el signo menos atractivo del zodiaco pero lo más importante, es que ya han explicado por qué se le considera así, por lo que si quieres saber de qué miembro del zodiaco se trata, solo sigue leyendo.

Y es que esto tiene que ver más con la personalidad del signo que con su apariencia física, ya que como se ha dicho antes, la personalidad de los signos está fuertemente influenciada por los astros, tal como lo afirman los astrólogos más preparados; por ello se pueden encontrar signos que son considerados como los más felices, mientras que otros son considerados incluso como peligrosos. Pero, ¿cuál fue nombrado como el signo menos atractivo?

Este es el signo menos atractivo del zodiaco

Leo es el signo que se ha ganado este calificativo debido a los rasgos de su personalidad, ya que si bien pueden ser el centro de atención y el alma de la fiesta, la soberbia y el egocentrismo llegan a hacer que convivir con él sea una experiencia muy desagradable; y esto es muy a pesar del don de liderazgo que este signo posee, y que es el que le impulsa a cuidar mucho su parte física.

Sin embargo este cuidado no se refleja en su parte espiritual ya que es un signo que jamás acepta sus errores y cuando se equivoca, no sabe pedir perdón. Incluso si alguien osa señalar el error que Leo ha cometido, se arriesga a enfrentarse con el mal carácter que este signo puede desplegar ya que si algo no perdona, es que le señalen sus fallos sobre todo, si esto se hace en público. Pero, ¿por qué la personalidad de Leo lo hace el menos atractivo del zodiaco?

¿Por qué Leo es el signo menos atractivo del zodiaco?

Esto se debe a 2 factores: la naturaleza de este signo y el planeta que le rige, pero vamos por pasos. Para empezar, Leo es un signo fijo y de fuego, lo que hace que sea uno de los signos más dominantes del zodiaco, quien siempre busca proyectar autonomía y una total seguridad al momento de convivir con los demás. Sin embargo son justo estas cualidades las que pueden convertirse en defectos, ya que alimentan la vanidad y el ego del león del zodiaco. Y convivir con un signo cuyo egocentrismo puede ser inmenso es muy difícil.

A esto se suma que el planeta regente de este signo es el Sol, que en la astrología es considerado como un planeta, y esto explica el por qué Leo tiene una autoestima y seguridad tan altas, que con poco estímulo se pueden convertir en soberbia y vanidad. Y es que el Sol era asociado por los romanos con Apolo, el dios griego de la luz y el sol, la verdad y la profecía, el tiro con arco, la medicina y la curación, la música, la poesía y las artes, etc. Es por esta influencia que Leo también puede llegar a sentirse como una divinidad que merece solo adoración, por lo que esta actitud es la que lo hace el menos atractivo del zodiaco.