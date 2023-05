Hassan Emilio Kabande Laija mejor conocido como Peso Pluma o la Doble P es un cantante originario de Guadalajara, Jalisco y aunque lleva algunos años en el mundo de la música, fue este 2023 que sus temas se volvieron populares aunque muchos de ellos no son de él, sino colaboraciones como “AMG” junto a Natanel Cano, canción que lo dio a conocer a finales del 2022.

Actualmente, todo mundo conoce la rola de “Ella Baila Sola”, misma que es de Eslabon Armado quien lo invitó a participar por lo que se creía que era una canción de Peso Pluma e incluso el último escándalo ocurrió cuando Hassan fue invitado al programa de The Tonight Show con Jimmy Fallon y no llevó al cantante principal de la canción, dejando ver que se adjudicaba dicha rola, esa actitud dejó muy mal palado al joven de 23 años.

¿Cuánto cuesta la chamarra Moncler?

Aunque la Doble P tiene un estilo muy particular para vestir, sus bermudas son muy características de él, pero no cualquiera, ya que se declara amante de la ropa de diseñador y no solo eso, también ha impuesto moda, pues hay algunas chamarras que son de lo más buscado como la Moncler que tiene un precio de 30 mil pesos y con ella aparece en el video de “La Bebé” remix junto a Yng Lvcas, quien de igual forma invitó a colaborar en la canción que hasta hoy se mantiene en los primeros lugares de popularidad.

Dónde comprar chamarra Moncler de Peso Pluma

Esta chamarra acolchonada de color negro con las letras grandes de la marca en todo el frente y borde del gorro, que la caracteriza por tener bolsas grandes que van del pecho a la parte inferior y que está rellena de plumas y es impermeable, se puede conseguir en línea en la tienda Farfetch.

Te la envían a tu domicilio sin problema alguno, también está disponible en color blanco y su entrega es de aproximadamente cinco días, ya que es importada desde Reino Unido.