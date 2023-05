Me agarro pegadita de su mano trabajando

Yo trabajo pa´la gente y he cumplido con todo

Me dijo que está muy comprometida

Me acerco, convencido a su proyecto

"Lo vi en el twitter. Estaba viendo la red social y lo vi. La verdad es muy bueno Peso Pluma , más allá de, es un grupo, pues la verdad que, yo no lo conocía, creo que lo conocí como hace una semana, apenas es muy, la función musical es algo muy especial y pues me sorprendió porque lo que salió en las redes", señaló.

Este día Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el video, aseguró que ya había escuchado la canción, pero solo eso, dejando en claro que no se trataba de una estrategia de marketing rumbo a la candidatura a la presidencia de 2024.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.