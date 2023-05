Aunque la información no está muy clara, existen datos de que para contratar a un artista intervienen muchas personas , pues el manager es quien llevará al cantante, pero también hay personas que se encargan de ser los intermediarios.

En algunas fotografías a través de las redes sociales se puede ver a una mujer que siempre le acompaña y no se trata de su mamá ni de algún amor, sino de la persona encargada de que el fenómeno de la Doble P haya alcanzado tan rápido el éxito que le conocemos. Se trata de Valeria Murillo Trujano .

Hasta hace unos días se reveló que el cantante cobra entre 1 millón y 2 millones de pesos por evento privado, cifra que no luce nada descabellada e incluso no dudamos de que pueda elevarse próximamente.

Hace unos días se reveló la cantidad que cobra por evento privado, aunque no se desglosó si esa cantidad incluye gastos extras como transporte, staff y otras cosas que requiere la Doble P, pues su seguridad ha tenido que redoblarla debido a su éxito tanto en México como en Estados Unidos.

Peso Pluma es uno de los cantantes del momento, razón por la que sus fans recurren mucho a internet para buscar quién es su representante, cuánto cobra y cómo se puede contratar, seguramente a estas alturas su agente está saturada, pues no hay evento en el que no se vea el cantante de “Ella Baila Sola”.

