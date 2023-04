El éxito de Peso Pluma lo ha llevado a realizar sus primeros soul out en Estados Unidos, por lo que recibió un envidiable regalo

Así que la preciada cadena y dije creada por Bagliori de 9 millones 024 mil 100 pesos aproximadamente , no dudó en ponérsela para salir a cantar ese día que se la regalaron, la combinó con un conjunto de camisa y bermuda amarilla con blanco.

Todo ocurrió previo al concierto de Ontario, Estado Unidos, en el Toyota Arena, cuando Prajin Music Group le obsequió una cadena de Spiderman, pero no cualquiera, pues tan solo pesa medio kilo de oro y brillosa por la cantidad de diamantes con la que está hecha.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.