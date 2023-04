Desde TikTok se hizo viral una pregunta que ha enloquecido a internet: ¿Peso Pluma es hijo de Valentín Elizalde? Y para que no te quedes con la duda aquí te contamos si esto es cierto o no y quién es el papá de este joven artista que ha sido todo un suceso en la música.

Y es que no cabe la menor duda que el intérprete de corridos tumbados con toques de trap se ha vuelto toda una sensación que al día de hoy acumula tan solo en su cuenta de Spotify a más de 28 millones de oyentes mensuales, por lo que es importante conocer la verdad detrás del rumor de que este intérprete de música regional mexicana es hijo del Gallo de Oro.

¿Peso Pluma es hijo de Valentín Elizalde?

La respuesta es: no, y este rumor empezó desde hace un par de días cuando al llegar a los Estados Unidos la prensa le preguntó al cantante si él era la reencarnación del fallecido Valentín Elizalde ya que el joven intérprete tiene un gran parecido con el fallecido cantante, como por ejemplo su físico, su risa, el timbre de voz y sus gestos faciales.

Y si bien el artista respondió a la pregunta diciendo que lo escuchó durante toda su niñez y que siempre ha sido una de sus inspiraciones, dijo que cada uno tiene su camino. Y para terminar de responder la extraña pregunta de manera contundente Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija dijo que sí cree en la reencarnación, pero no en la forma en la que la prensa piensa, ya que él está recorriendo su camino propio.

¿Quién es el papá de Peso Pluma y por qué se dice que es Valentín Elizalde?

A pesar de que Peso Pluma respondió de manera contundente a si era la reencarnación de Valentín Elizalde al negar esto, algunos canales de TikTok empezaron a compararlos y algunos usuarios de redes sociales incluso empezaron a especular que el Gallo de Oro era en realidad el padre de Hassan sin embargo, esto no es verdad.

Y es que a pesar de que no es pública la identidad del padre de Peso Pluma este ha aparecido en algunos videos de TikTok y además, se sabe que este es de Jalisco, mientras que Valentín Elizalde es del estado de Sonora, dato que sirve para corroborar que al menos no se trata de la misma persona y que este rumor es falso, por lo que no, Valentín Elizalde no es el padre de Peso Pluma.