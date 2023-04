Peso Pluma sigue subiendo como la espuma y hace unos días fue dado a conocer que era el número 1 en Spotify global, logrando desbancar a artistas como Miley Cyrus y su tema "Flowers", hoy una nueva canción se ha colocado en el primer lugar mandando a la Doble P al segundo puesto, te decimos de quién se trata.

Lo curioso es que se trata de una colaboración que se estrenó el 17 de abril, y en dos días logró bajar al segundo puesto el éxito de Peso Pluma “Ella baila sola”, hablamos de Grupo Frontera y Bad Bunny con el tema “un x100to”.

Así que estos dos artistas están poniendo a México en lo más alto del top mundial. Ahora los fans quieren y esperan con ansias una colaboración entre Peso Pluma y Bad Bunny, éxito asegurado para estos dos artistas que seguramente ya se está cocinando.

Top 5 mundial en Spotify

Letra completa “un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny

Me queda un porciento

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa’ qué te miento?

Eso de que me vieron feliz no es cierto

Ya nada me hace reír

Solo cuando veo las fotos

Y los vídeos que tengo de ti

Salí con otra para olvidarte

Y tenía el perfume que te gusta a ti

Prendo para irme a dormir

Porque duermo mejor si sueño que estás aquí

Si supieras que te escribí

No he mandado los mensajes, siguen todos ahí

¡Guau!

Qué mucho me ha costa’o

Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado

Borracho, viendo tus fotos

Me duele ver que tú sí has mejorado

No tienes días grises

Ya no te duelen las cicatrices

Y yo pensando si decirte que

Me queda un porciento

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa’ qué te miento?

Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto (ey)

Hace tiempo no pensaba en ti

Borracho, a tu Insta, me metí

Baby, ya yo sé, que a ti te va bien

Que de mí tú no quieres saber, ey, ey, ey, ey

Viviendo en un infierno que yo mismo incendié

Jugando contigo como si fuese el die’

Siento que ya no estoy en tu corazón

Ahora estoy en tus pie’

Rogándote

En el tequila, ahogándome

Los muchacho’ están invitándome a salir

La paso bien, pero siempre termino extrañándote

En el tequila, ahogándome, ey

Las morritas texteándome, ey

Que dónde es la peda hoy, pero

Me queda un porciento

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa’ qué te miento?

Eso de que me vieron feliz no es cierto, ey

Y esto es Grupo Frontera

Y el compa Bad Bunny