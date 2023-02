Los fans de Pierce the Veil están más que felices ya que esta banda visitará la CDMX como parte de la gira promocional de su quinto álbum de estudio titulado The Jaws of Life, por lo que si no te quieres perder de su próxima presentación aquí podrás conocer los precios de los boletos, el nombre del lugar en el que se llevará a cabo su tan esperado concierto, la fecha del mismo y las polémicas que han rodeado a la banda.

Y es que como parte de su gira por Latinoamérica la banda norteamericana contempla varios conciertos en México, pero sin duda alguna el que más llama la atención es el que llevarán a cabo en la Ciudad de México, por lo que a continuación sabrás toda la información sobre este evento.

Pierce The Veil estará en la CDMX y estos son los precios de los boletos

General: 978 pesos

Preventa 1: 863 pesos

Cabe aclarar que si quieres asistir a este evento estés muy pendiente ya que las entradas estarán a la venta a partir de hoy 3 de febrero y es muy probable que se agoten en poco tiempo, sobre todo por que fue a través del Twitter oficial de la banda desde donde se anunciaron las múltiples fechas para sus presentaciones en nuestro país, por lo que lo mejor es que aproveches esta oportunidad para adquirir tus boletos a través de este enlace y puedas ver a esta agrupación.

Pierce The Veil tocará en la CDMX en este lugar y fecha

La banda estará en la capital del país y se presentará en el Velódromo Olímpico, el cual está ubicado en Radamés Treviño S/N, Jardín Balbuena, Venustiano Carranza y el concierto está programado para el próximo 30 de marzo, por lo que no es nada extraño que las entradas se pongan a la venta con tanto tiempo de anticipación. Si deseas ubicar mejor este recino, a continuación verás un mapa que te permitirá llegar de forma más cómoda al lugar.

Las polémicas que ha enfrentado Pierce The Veil

La agrupación originaria de San Diego, California ha estado rodeada de varias polémicas que incluso han amenazado con su desintegración; una de las primeras fueron los constantes cambios de nombre que han tenido ya que cuando empezaron en 1998 lo hicieron bajo el nombre de Early Times, mientras que en el 2004 pasaron a llamarse Before Today, y tras un pequeño descanso en el 2006, la banda oficialmente pasó a llamarse Pierce The Veil.

Pero sin duda el momento más fuerte por el que atravesaron fue cuando el ex baterista de la banda, Mike Fuentes fue acusado de violación legal y por solicitar fotos de desnudos a través de AOL Instant Messenger a una mujer joven de apenas 16 años. El caso llegó a la corte por lo que la banda canceló su participación en la gira británica de All Time Low en la primavera de 2018.

Sin embargo la agrupación logró superar este problema y en la actualidad se encuentran en la gira de promoción de su más reciente trabajo titulado The Jaws of Life, aprovechando la enorme popularidad que han tenido luego de que su sencillo “King for a Day”, se volviera viral en TikTok haciendo que surgiera una nueva generación de fans de su música.