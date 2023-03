Cuando el escándalo de su separación de Shakira parecía haber terminado, la canción de la colombiana con Bizarrap se volvió un éxito y de nuevo lo puso en el ojo del huracán, pero ahora Gerard Piqué regresa a ser tendencia al revelarse un video donde se ve que olvida a su hijo menor Sasha en una tienda de Barcelona.

El exjugador del Barcelona se convirtió otra vez en el blanco de críticas y esta vez no fue por su ex o por su actual novia, Clara Chia, si no por casi irse y dejar a uno de sus hijos.

Piqué olvidó a su hijo en una tienda

En el video filtrado en redes sociales, se ve al ex de Shakira en una tienda de Barcelona junto a sus hijos Milán y Sasha. Pero al percatarse de que los fotógrafos lo acechaban prefirió irse del lugar, pero solo se llevó a su hijo mayor, incluso llegó hasta su vehículo sin notar que faltaba Sasha.

Su hijo pequeño tuvo que correr para alcanzar a su padre y hermano, fue ahí cuando Piqué se dio la vuelta y al verlo rápidamente le abrió la puerta para que se subiera al automóvil.

El video ha hecho que en las redes sociales señalen al deportista de ser un padre muy descuidado.