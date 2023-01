En unos días Gerard cumplirá 36 años y no creemos que sea el mejor cumpleaños de su vida, sino posiblemente todo lo contrario y menos podría serlo si a Shakira se le ocurre sacar una canción el 2 de febrero , pues se rumora de que ya hay una colaboración muy especial, pues sería con su compatriota Karol G y también sería de desamor.

Gerard Piqué no la está pasando nada bien desde hace unos meses , pues su separación de la cantante colombiana se ha convertido en una novela mediática, sobre todo porque varios meses después comenzaron a salir los verdaderos problemas, pero eso sí, Clara Chía siempre estuvo a su lado, aunque siempre fotografiados por los paparazzis, hasta hoy, que él ha subido una selfie que tomó la propia Clara , y que al parecer fue desde su celular, pues el de él se ve en la mesa.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.